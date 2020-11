Vem aí o pior homem do planeta. Mike Tyson regressa aos ringues "melhor do que nunca"

Mike Tyson regressa aos ringues na madrugada deste domingo. Aos 54 anos, o antigo campeão do mundo, considerado um dos melhores pugilistas de sempre, tem duelo marcado com outro histórico veterano - Roy Jones Jr., 51 anos, detentor de oito títulos mundiais em quatro categorias e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988.

Este combate de exibição, que terá como palco o Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos, agitou o meio do boxe. E como tal as verbas envolvidas são uma verdadeira loucura. De acordo com o portal de notícias do Yahoo!, Tyson vai receber dez milhões de dólares (cerca de 8,4 milhões de euros) e o seu adversário um milhão (perto de 840 mil euros). A mesma fonte diz que Iron Mike tenciona doar o cachê a instituições de caridade.