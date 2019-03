Oito quilómetros separam as duas pontas da Linha Amarela do metro. De um lado, é possível arrendar cem metros quadrados por 830 euros; no extremo oposto, o mesmo espaço custa mais 570 euros. As freguesias lisboetas de Santa Clara e Santo António estão a 20 minutos de distância, mas há um mundo de diferença entre quem pode lá morar.

A Freguesia de Santa Clara é a mais barata da capital, com preços de arrendamento 30% abaixo da média da cidade. Segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados nesta quarta-feira, em 2018 o metro quadrado da freguesia mais a norte da capital custava 8,31 euros. Num ano, aumentou quase 22%. Face à Freguesia de Santo António, que revalidou o título de mais cara do país, a diferença de preços é de quase 70%.