Ciro Gomes começou a carreira política como deputado estadual no Ceará, foi presidente da câmara de Fortaleza e aos 32 anos era governador do Ceará, o mais jovem de sempre no Brasil. Depois foi ministro da Fazenda (Finanças) com Itamar Franco, ministro da Integração Nacional com Lula da Silva e deputado federal. Em 2018, na sua terceira candidatura à presidência, ficou em terceiro lugar.

Numa entrevista ao DN, falou da atual situação política no Brasil, da detenção de Michel Temer e do impacto da Lava-Jato, assim como da decisão de Jair Bolsonaro de festejar o golpe militar de 1964. Mas também do livro que está a acabar e das ideias para o futuro, sem rejeitar uma quarta candidatura presidencial.