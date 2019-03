O presidente do executivo da comunidade autónoma da Catalunha estará amanhã em Lisboa para participar numa iniciativa de âmbito académico. É talvez uma boa altura para clarificar o que poderemos chamar as tentações catalãs de alguns opinion makers portugueses.

As próximas eleições legislativas em Espanha, em menos de um mês, voltaram a trazer para a ribalta a questão do voto dos chamados independentistas. E da sua eventual importância para a formação do governo, atendendo à fragmentação política que se verifica nos partidos nacionais espanhóis.