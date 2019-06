A aposta na formação está na moda. Os rostos mais visíveis desta tendência são os jogadores que têm tido um papel importante na equipa principal do Benfica, como Rúben Dias, Ferro, Florentino e sobretudo João Félix, que vai ser transferido para o Atlético de Madrid por uma soma recorde de... 126 milhões de euros. Mas a vitória no FC Porto no campeonato de juniores e sobretudo na UEFA Youth League, espécie de Liga dos Campeões jovem, provam que também há talento no Olival. Nesta temática, é necessário não esquecer que o Sporting é um clube que tradicionalmente catapulta muitos jovens para a equipa principal, com destaque para os Bolas de Ouro Luís Figo e Cristiano Ronaldo. E ainda há o Sp. Braga, que tem vindo a desenvolver infraestruturas e a criar condições para não se atrasar nesse aspeto.

Da baliza ao ataque, há jogadores em todas as posições na forja para despontarem na liga portuguesa em 2019-2020. O DN consultou o antigo selecionador nacional nas seleções jovens Carlos Dinis e o treinador e autor do blogue Lateral Esquerdo, Pedro Bouças, que acompanham regularmente o futebol de formação, para conhecer as promessas do futebol português que estão prestes a aparecer nas equipas principais dos respetivos clubes.