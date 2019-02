Marcelo admite que ficou "satisfeito" com eventual adiamento do Brexit

Ainda sem um novo acordo de Brexit à vista e com o relógio a continuar a andar, a primeira-ministra britânica antecipou-se para evitar uma nova derrota e a demissão de vários membros do governo, propondo um calendário que inclui a hipótese de votar numa saída sem acordo e num adiamento de todo o processo. Do lado da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn quer passar o seu plano alternativo e, caso isso não aconteça, está disposto a defender um segundo referendo ao Brexit.

Theresa May enfrentava o risco de uma nova derrota nesta quarta-feira no Parlamento britânico, caso a emenda proposta pela deputada trabalhista Yvette Cooper - exigindo que o governo alargasse o prazo do artigo 50 e afastasse o cenário de um Brexit sem acordo - fosse aprovada. A mesma emenda já foi debatida no mês passado e perdeu por 23 votos, mas agora parecia ter até o apoio de vários membros do governo de May.