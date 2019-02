Os números mostram que os casos de violência contra os árbitros continuam em níveis preocupantes. O que tem falhado?

Essencialmente, temos a perfeita noção de que não temos feito tudo ao nível da sensibilização e nos exemplos que vêm de topo. Associado a esta situação, o clima de impunidade existente, tanto a nível desportivo como a nível de justiça nos tribunais civis, com penas insignificantes e muito demoradas ao nível da decisão, igualmente não contribui para que a mudança necessária exista.

O árbitro continua a ser o elo mais fraco do futebol?

Não é de todo o elo mais fraco, muito pelo contrário, é um dos elos do futebol com mais formação e mais escrutinado, enquanto temos outras classes com tanta ou mais responsabilidade que não têm de ter o mínimo de formação ou atualização para desempenhar as suas funções. Por isso não concordo, de todo, que a classe seja vista como o elo mais fraco. Somos uma classe que certamente podia ser mais bem compreendida e ter mais proteção para o desempenho das suas funções.