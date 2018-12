Muito baixo, o rosto avermelhado, sessenta ou sessenta e poucos anos bem servidos. As mangas do casaco cobriam-lhe as mãos e na cabeça trazia um chapéu com uma pala de plástico e um cordãozinho dourado que lhe conferia uma autoridade vaga e ambígua.

Apontou-me um lugar no meio do parque improvisado e cheio de lama, estacionei e passei a seu lado em direção ao centro da vila.

- Se o amigo quiser deixar uma moedinha...

- Olha, aqui não tenho, mas dou-lhe quando voltar.

Passeei um pouco, comprei presentes e almocei mirando o rio Lima. Ao regressar ao carro o senhor ainda lá estava. Levei a mão ao bolso e entreguei-lhe um euro cumprindo o prometido.

- Veja lá, é que eu não fico aqui a tarde toda.

E sorriu, amalandrado.

- Olhe, teve muita sorte, mais dez minutos e já não me apanhava.

Levou a mão à pala do chapéu e voltou a sorrir, amalandrado.