O Mediterrâneo Oriental está transformado num tabuleiro de batalha naval, com gregos e turcos a realizar demonstrações de força com manobras militares na região. Os dois velhos rivais prometem defender a sua posição na disputa sobre fronteiras marítimas, que a descoberta de gás natural só veio incendiar.

"Nunca iremos comprometer o que nos pertence. Estamos determinados a fazer o que for necessário em termos políticos, económicos e militares", disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterando que a Turquia terá o que é seu por direito no Mediterrâneo, no mar Egeu e no mar Negro.