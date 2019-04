Os jovens são os novos cravos para ostentar na lapela nas comemorações do 25 de Abril? Uns como outros simbólicos. Uns como outros retóricos. Há uma contradição implícita, e se calhar inevitável, em todos os discursos que apelam "aos jovens" ou falam dos "jovens": é que são, em si mesmos, o sinal do distanciamento do assunto em questão.

Os jovens não falam dos "jovens" - nem mesmo quando se tornaram um bloco político-ideológico, na construção histórica e de mudança de paradigma que foram os anos 1960. Só se fala dos "jovens", ou "da juventude", ou das "novas gerações", quando já não se é um deles.