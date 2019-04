O não fuzilamento que salvou Portugal

Resumindo, é assim: 45 anos depois, uma revolução celebrou-se com uma gravação. Entre outras coisas, a revolução libertara a palavra dos seus cidadãos. É importante a palavra, é importante que eu posso dizer "o Presidente da República é lelé da cuca". Ele não o é, acho que não, mas é importante que eu possa dizê-lo. Pelas palavras ditas sabemos que as coisas são, não são, ou talvez sejam assim-assim. Por isso, trago para aqui a tal gravação de palavras que tão bem celebrou neste ano o 25 de Abril.



A gravação foi feita numa noite nervosa de março de 1975, mais de oito horas, em assembleia que reuniu mais de 200 militares. Os militares fazem guerras que, como dizia o outro, são demasiado importantes para serem feitas por militares. Tirando o Clausewitz, o Sun Tzu e o Melo Antunes, os militares não se ilustram geralmente pela palavra. Digo isto para avisar que daquele ajuntamento de 200 fardados, e em noite nervosa, podia não se esperar grande espingarda. E, no entanto, foi luminoso.

A revolução foi feita a 25 de abril de 1974 e, como já disse, entre os seus grandes méritos libertou a palavra. Pensem nisto: sem ela, não teríamos Herman José convidando o Diácono Remédios a ir à televisão (teríamos os Diáconos Remédios na televisão a proibir o Herman). Pouco depois, na manhã de 11 de março de 75, revoltosos bombardearam um quartel, fizeram feridos e um morto. À noite, com militares do quartel e os mais importantes líderes militares, aconteceu a tal assembleia em que se gravaram as palavras ditas. Proclamadas (que é como se fala nas assembleias), palavras tolas e inteligentes, muito, pouco e assim-assim. Sigamo-las.