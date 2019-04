"Facebook espalhou informação anti-semita que dizia combater"

Na página do Snopes, um dos primeiros sites americanos de verificação de factos (fact-checking), Brooke Binkowski é descrita como "uma jornalista de investigação premiada" com um longo currículo: "Escreveu e produziu para a CNN, CBS, NPR, Globe and Mail, AJ+, Christian Science Monitor e vários outros", prossegue o curto texto antes de acrescentar que Brooke é, além disso, "uma ávida esgrimista e uma entusiasta do acordeão".

O bom humor desta apresentação é uma relíquia do passado. Brooke saiu do Snopes, onde foi editora executiva, em julho do ano passado. Uma das razões para a sua saída foi o acordo estabelecido entre o Snopes e o Facebook para a verificação do conteúdo da rede social. O Snopes fazia parte, com mais de 40 sites no mundo, da tentativa, anunciada pelo Facebook, de lidar com a desinformação publicada pelos seus mais de dois mil milhões de utilizadores. Brooke era a responsável editorial pela ligação entre a sua equipa e o Facebook. E as coisas começaram a correr mal...