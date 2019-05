"Achei que não valia a pena matar-me a trabalhar por 300 ou 400 euros líquidos por mês"

Quando ficou desempregada, no final de 2015, com um pré-aviso de 15 dias por estar a recibos verdes, Mariana, então com 40 anos e uma filha pequena, teve de "arranjar uma solução às três pancadas". Tinha uma casa sua em Cascais, que estava a pagar ao banco e entretanto se tinha tornado pequena para ela e a filha, no mercado de arrendamento tradicional, mas com muito más experiências. "Então, pensei: se fizer alojamento local vai entrar dinheiro."

Pensou e fez. "Vivia perto e no início, porque não tinha conseguido arranjar trabalho e como não tinha dinheiro para pagar a alguém, era eu quem fazia tudo." Cobrava entre 50 e 80 euros diários e tinha uma taxa de ocupação de 75%: "Havia bastante procura, primavera e verão sempre cheio. Caía nos meses de outubro-novembro e janeiro-fevereiro."