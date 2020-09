Há uma velha máxima nas adaptações literárias: a literatura é a literatura e o cinema é outra coisa. Mas a outra coisa que o João faz já está a ganhar algo que é do carácter experimental. Em O Ano da Morte de Ricardo Reis a palavra fusão já nem chega.

Tenho adaptado textos, romances, o teatro do Garrett, a Agustina, mas cada um tem o seu tratamento.

Está a dizer que não é uma fórmula?

Não é uma fórmula! Eu mudo. Aquele texto, aquela matéria, obriga-me a mudar. Este não tinha uma outra alternativa que não fosse voltar atrás, a uma ideia do cinema...Isto é sobretudo uma lição de história, mas também tem uma lição de cinema. Há uma certa inocência, o preto & branco, as elipses... Enfim, as brincadeiras que se faziam no cinema. Sou um tipo do cinema do tempo, não sou do movimento. Mas, atenção, há um cinema do movimento que é interessante, em que há a velocidade e os jovens hoje concentram-se nisso, embora eu me concentre no tempo.