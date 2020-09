Sim, todos conhecemos os grandes beijos da história do cinema. Há, por exemplo, o de Grace Kelly em Cary Grant, em Ladrão de Casaca (1955), de Alfred Hitchcock. É um beijo totalmente inesperado. Cary e Grace, que não se conhecem, são hóspedes de um hotel de luxo na Riviera. Cary é-lhe apresentado durante um jantar, e ela, belíssima, parece-lhe frígida e desinteressante - na verdade, Cary acha a sua mãe, interpretada por Joyce Carol Landis, mais divertida. Grace pede licença para se retirar e Cary, por delicadeza, vai acompanhá-la à porta do seu quarto. Ao chegarem, ele abre-lhe a porta, ela agradece e... beija-lhe a boca, num beijo longo e cheio de significados - que Cary recebe com imenso agrado e surpresa. Em outro momento do filme, Cary e Grace preparam-se para as funções amorosas num sofá enquanto, na noite lá fora, começa um espetáculo pirotécnico. Ao primeiro beijo entre eles, Hitchcock corta para a janela, onde se veem os fogos despencando no céu escuro - e a plateia tem a sensação de que o beijo provocou em Cary uma ejaculação precoce...

Em outro filme de Hitchcock, Janela Indiscreta (1954), também com Grace Kelly, é a vez de James Stewart ser despertado do seu sono pelo rosto deslumbrante que surge em big close para beijá-lo. Ao ver a cena no cinema, naquelas telas maiores do que a vida, o espectador devia sentir-se como se o beijo de Grace Kelly fosse para ele - o que, sem dúvida, foi a intenção do diretor. E outro beijo monumental num filme de Hitchcock deu-se entre Kim Novak e o mesmo James Stewart, em Vertigo - A Mulher Que Viveu Duas Vezes (1958). Não tanto pela intensidade - os lábios deles mal se tocam -, mas pela duração, muito acima dos padrões de Hollywood na época, e pelo facto de o cenário em volta mudar com o giro da câmara, dando a entender que Stewart está beijando a Kim que ele pensa ter morrido.