Do nome de família herdado de uma bisavó alemã - engenheira que chegou a Portugal nos anos 20 do século passado para ajudar a gerir as minas de carvão próximas de Gondomar e por cá se apaixonou e ficou - Celso Lascasas fez um tesouro que partilha com quem o ajuda a construir diariamente o grupo, que já conta com 17 anos e 470 empregados. Cada moeda, a recompensa por algo maior do que o sonho que lhe alimenta ainda a ambição de ombrear com as marcas de topo mundial a meio da década: a capacidade de fazer das pedras que desde sempre teve no caminho uma rampa de lançamento para uma vida muito melhor do que a certidão de nascimento lhe prometia.

Quem o visse à mesa do Café Zenith, na agora quase moderna Rua do Telhal, em Lisboa, dificilmente reconheceria o aprendiz de marceneiro que aos 13 anos começou no ofício marcado a ferro no destino dos nascidos em Paredes nos anos 70. Não o renegou: os móveis foram e continuam a ser a sua vida. Mas transformou-o à medida do que via e não podia ter, conquistando a pulso cada etapa sem sombra de mágoa. O jeito familiar de tratar quem mal acaba de conhecer não o perderá por mais longe que chegue. Trata-me por tu desde a primeira frase, com a pureza de quem tem ainda traços de criança na forma de estar, porque se fez adulto muito mais cedo do que seria suposto e nem sequer sabe o que é ter ressentimentos. Isso é óbvio quando explica como os amigos de vida mais leve o ajudaram a crescer e a ter ambição: "Lembro-me de ganhar 20 contos e conseguir comprar umas sapatilhas de 25 que me deixaram liso; mas tinha de ser como os meus amigos, poder olhar para as miúdas de igual, e isso motivava-me a trabalhar mais, a estofar mais para ganhar mais dinheiro e conseguir ter o que eles tinham, andar com eles sem haver diferença. Ainda hoje reconheço e lhes digo muitas vezes que eles, indiretamente, me ajudaram a vencer."