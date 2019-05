1. Escrevi aqui recentemente sobre as mulheres na Igreja perguntando: "E se as mulheres fizessem greve na Igreja?" Uma mulher de alta estatura intelectual, espiritual e social comentou: "As igrejas ficavam vazias."

Nem de propósito, mulheres católicas alemãs de várias dioceses acabam de boicotar durante uma semana o seu trabalho voluntário nas igrejas e fazer greve às missas, para protestar contra o machismo e os abusos do clero. "Deploramos os casos conhecidos e desconhecidos de abuso e o seu encobrimento e ocultação por parte dos líderes da Igreja." E exigem "o acesso das mulheres a todos os ministérios". Facto é que, como disse Thomas Steinberg, presidente do Conselho Central de Católicos Alemães, "sem as mulheres nada acontece" e portanto é necessário seguir um "caminho sinodal" por parte da Igreja, operando as mudanças que se impõem. Aliás, já antes católicas francesas tinham denunciado o machismo na Igreja, causa dos abusos contra mulheres e crianças: "Na Igreja, todo o poder está nas mãos de homens solteiros, os únicos com capacidade para decidir, governar, ensinar e que dizem ser mediadores da relação com Deus e com o sagrado." E insistem: "Isto não pode continuar por mais tempo. Tem de mudar."