O indicador que mede o custo da habitação em relação ao rendimento disponível das famílias portuguesas teve o maior agravamento do grupo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) em 2018, comparativamente a 2017. O preço das casas é dos que mais sobem neste grupo da OCDE, mas o mesmo não se pode dizer dos salários.

Portugal registou uma subida de 6% nessa disparidade entre custo da habitação e rendimento, num grupo de 22 economias estudadas, mostram cálculos do DN/Dinheiro Vivo com base em dados do novo panorama económico da OCDE (outlook), divulgados nesta semana. É a maior subida destes registos, que remontam a 1999.