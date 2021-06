Mais de duas décadas, 200 mil clientes e 250 mil encomendas depois, a primeira empresa que nos levou o jantar a casa está em plena mutação. Um rebranding que promete despertar novas emoções nos portugueses. "O noMenu vai virar Please", revela Lorenzo Herrero, paulista de raízes espanholas que se fixou em Cascais por amor nos anos 90. "É um esforço importante, feito com dinheiro nosso, que vai aproximar-se dos 100 mil euros e que vai trazer uma transformação fundamental para nos reaproximarmos dos clientes, para concorrermos diretamente com as plataformas que entraram neste mercado e melhorar a experiência da empresa - também na app", revela o criador da noMenu. O resultado, com assinatura da agência Born, só o conheceremos "nos próximos dias", com uma campanha de lançamento "brutal, totalmente fora da caixa"; mas o fundador vai revelando que "a Please vai chamar ao coração, vai puxar emoção, vai mudar tudo menos o ADN da empresa".

Sentados à mesa do Eric Kayser em frente às Amoreiras, onde é cliente habitual - o escritório que partilha com o sócio Jorge Ferreira, com os seis colaboradores do call center e a responsável do marketing digital fica ali mesmo ao lado -, Lorenzo vai desfiando a vida que o levou até ali enquanto tomamos café e água. De sorriso pronto e sem poupar no calor que traz no sangue, herdado da Valladolid dos pais e seus ascendentes ("onde se fala o melhor castelhano!", vinca o orgulho espanhol) e amadurecido ao sol brasileiro que o viu nascer e crescer, fala da mulher como se a tivesse conquistado há dias. Como se a mim me conhecesse há décadas, traz à conversa o Rodrigo e a Catarina, de 19 e 16 anos, excelentes alunos que lhe fazem brilhar mais os olhos - ele ainda a decidir entre a dedicação plena à Gestão na Católica e o futebol no Estoril que chegou a pô-lo na seleção; ela no 10.º e a causar-lhe uma certa ciumeira de pai , agora que começou a namorar.