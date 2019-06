Partidário da permanência do Reino Unido na UE e da permanência da Escócia no Reino Unido, Douglas Alexander, membro do Labour, escocês de origem, defende um segundo referendo sobre o Brexit.

Em entrevista ao DN, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, à margem da conferência anual do European Council on Foreign Relations, o ex-ministro do Desenvolvimento Internacional de Gordon Brown e ex-secretário de Estado para a Europa de Tony Blair reconhece que o atual líder do Labour, Jeremy Corbyn, não foi claro na defesa do Remain no referendo de 2016 e tem sido penalizado pela sua ambiguidade sobre o assunto.