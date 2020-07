Nem a máscara consegue esconder o sorriso generoso da Alice, que é feitio e se torna cumprimento a cada amigo com quem se cruza no pequeno caminho entre a porta lateral dos jardins da Gulbenkian, ponto de encontro, e a esplanada onde nos sentamos a conversar.

Nélson Mateus parece habituado a partilhar a "avó" e a sua boa disposição com o mundo todo de quem é amiga. Afinal, foi essa generosidade, e a impossibilidade de parar quieta, que a fez passar de entrevistada a "sócia" no projeto Retratos Contados, uma iniciativa de Nélson, que nasceu há cinco anos da vontade de falar da importância dos avós na vida dos netos e vice-versa, de promover o reencontro de passado, presente e futuro através desta relação fundamental e pelo caminho combater a solidão, incentivar o envelhecimento ativo e dar a conhecer gente mais velha extraordinária, que através das suas recordações e experiências de vida nos conte em discurso direto a história recente do país, não deixando que as memórias se apaguem.