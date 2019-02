"Um adiamento é um adiamento, não resolve o problema", afirmou nesta segunda-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May, reiterando que chegar a um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia até 29 de março é possível. Mas, diante do risco de uma nova derrota no Parlamento que poderá até levar à queda do governo, May poderá prometer aos deputados que terão a possibilidade de votar num adiamento caso não seja aprovado um acordo até 12 de março.

Nesta terça-feira, a primeira-ministra volta ao Parlamento britânico para informar os deputados sobre os avanços nas negociações com Bruxelas. O espinho no acordo do Brexit continua a ser o backstop (mecanismo de salvaguarda) que tem como finalidade impedir a reintrodução de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Os deputados não gostam do facto de este não ter prazo limite para acabar, nem do facto de o Reino Unido não o poder retirar unilateralmente.