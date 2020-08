A Fórmula 1 conheceu até ao momento quatro pilotos portugueses. Os nomes de Pedro Matos Chaves, Pedro Lamy e Tiago Monteiro são provavelmente os mais conhecidos, mas na semana passada foi notícia a morte de Nicha Cabral, o pioneiro nesta especialidade rainha do desporto automóvel. O piloto natural do Porto estreou-se aos 25 anos, ao volante de um Cooper Maserati T51, no Grande Prémio de Portugal ganho pelo britânico Sterling Moss no circuito de Monsanto, em Lisboa, em 1959. Foi a primeira das quatro provas do piloto português e a única que conseguiu terminar, alcançando um 10.º lugar.

Só que dois anos antes da epopeia de Nicha Cabral Portugal perdeu aquela que era a grande esperança para entrar no circo da Fórmula 1, que estava a dar os primeiros passos. António Joaquim Borges Barreto era natural de Évora e perdeu a vida a 30 de maio de 1957, quando disputava as Seis Horas de Forez, prova de resistência que se realizava nos arredores da cidade francesa de Saint-Étienne, num circuito que ligava as localidades de La Baroy a La Massardière, numa distância de 5,7 quilómetros.