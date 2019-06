O Parque das Nações é mais poluído do que a Avenida da Liberdade - diziam os títulos das notícias deste domingo não deixando margem para dúvidas. De acordo com um estudo levado a cabo pela associação ambientalista Zero, que monitorizou o ar em quatro pontos da cidade de Lisboa (Cais do Sodré, Belém, Segunda Circular/Telheiras e Parque das Nações) e comparou os valores obtidos com os valores das estações de qualidade do ar existentes

(Avenida da Liberdade, Olivais, Entrecampos e Santa Cruz de Benfica), os lisboetas estão a respirar ar poluído em toda a cidade mas a situação é especialmente preocupante no Parque das Nações, onde os valores referentes ao dióxido de azoto e às partículas inabaláveis são preocupantes.

Como é que um bairro novo - que nasceu após a Expo'98 -, junto ao rio, com tantos espaços verdes e que é uma zona onde tantas pessoas vão praticar exercício físico, pode ser mais poluído do que a Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa, ou do que a Segunda Circular, uma das artérias com mais tráfego automóvel?