Jorge Jesus voltou para casa e deixou órfãos alguns milhões de torcedores do Flamengo - talvez uns 40 milhões, entre os quais me incluo. Esteve entre nós por pouco mais de um ano, mas o seu nome ficará gravado na história do clube de futebol mais popular do Brasil, detentor de uma trajetória de 125 anos a completarem-se em novembro. Sim, o Flamengo, fundado em 1895, já está no seu terceiro século de existência.

Por ele passaram dezenas de treinadores, nacionais e estrangeiros, alguns de grande influência no futebol brasileiro. Um deles foi o húngaro Dori Kürschner - no Brasil, estranhamente, Kruschner -, veterano de muitas conquistas no futebol alemão e suíço, inclusive como treinador das suas seleções nacionais. Kruschner veio para o Flamengo em 1937 e trouxe ideias que, mesmo na Europa, ainda eram novidade. Foi ele quem instituiu, por exemplo, o sistema tático 3-2-2-3 ou 3-4-3, com três defesas (dois laterais e um central), o meio-campo com dois armadores defensivos e dois ofensivos e um ataque com dois pontas e um avançado central. O desenho dessa formação lembrava um W e um M sobrepostos, daí ser chamado de WM. Foi Kruschner também quem impôs aqui a preparação sem bola, à base de deslocamentos e jogadas simuladas, e tornou o Flamengo pioneiro no Brasil na adoção de uma segunda camisola - branca, com apenas duas listas rubro-negras -, mais apropriada aos desafios noturnos. A sua passagem entre nós também foi curta, mas porque, quando chegou ao Rio, já tinha 52 anos, idade avançada para a época. Morreria aqui, de enfarte, em 1941, aos 56.