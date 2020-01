A orquestra Kaposoka em Luanda, no bairro da Samba.

Intitulo esta crónica "Esta semana, em Angola..." e acrescento um "(2)" porque já publiquei aqui, no DN, a 17 de novembro de 2017, uma outra crónica intitulada "Esta semana, em Angola...". E nesta semana e em Angola os acontecimentos passados confirmam-se. Ora, como o que aconteceu há dois anos e picos foi auspicioso, e o que acontece agora vai na esteira disso, volto à carga.

Entretanto, não o escondo, estou interessado no assunto, Angola. Quando se tem algo que nos liga ao que se comenta, há uma fórmula: faz-se "uma declaração de interesses". Com Angola não uso fórmulas, sou por Angola, porque sim. Tanto, que este outro país que amo e também é meu, Portugal, já me perseguiu e considerou traidor (erradamente), quando o que fiz foi o que devia a Angola (e a Portugal) - ser pela independência de ambos.