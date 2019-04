João Félix e Bruno Fernandes. Provavelmente não haverá muitas dúvidas de que se tratam dos dois melhores jogadores do campeonato português. O avançado de 19 anos brilha no Benfica; o médio de 24 leva o Sporting às costas. Este trabalho, com recurso às opiniões dos ex-jogadores António Simões, Carlos Xavier e Rodolfo Reis, não pretende chegar a uma conclusão sobre quem é melhor jogador, até porque se tratam de futebolistas diferentes. Mas sim perceber pontos fortes, fracos, margem de progressão, valor de mercado e a preponderância e afirmação de ambos nas respetivas equipas e na seleção.

Bruno Fernandes, de 24 anos, nem era para fazer parte do plantel dos leões, pois foi um dos jogadores que pediu a rescisão de contrato, na sequência do ataque a Alcochete. Recuperado por Sousa Cintra, começou um pouco tímido com José Peseiro - apenas um golo e uma assistência nos cinco primeiros jogos do campeonato -, mas foi melhorando gradualmente, explodindo com a entrada do treinador holandês Marcel Keizer. Atualmente, apresenta números impressionantes: 28 golos e 16 assistências em 48 partidas oficiais disputadas em 2018-2019. Só no campeonato, tem 16 golos e 11 assistências em 29 encontros. O jogador leonino, que ganhou a braçadeira de capitão, igualou Alex, antigo médio do Fenerbahçe, como o médio que mais golos marcou na Europa numa só época neste século, superando os 27 golos do lendário inglês Frank Lampard, grande referência do Chelsea.