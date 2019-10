39 mortos: sonho de uma vida melhor acaba em tragédia num camião frigorífico

Quem eram as 39 pessoas que foram encontradas mortas dentro de um camião frigorífico na região inglesa de Essex? Essa é a questão a que procuram responder as autoridades britânicas, que detiveram o motorista do veículo por suspeita de homicídio e tentam perceber onde começou a viagem do grupo que procurava uma vida melhor no Reino Unido.

Os cadáveres foram encontrados no Parque Industrial de Waterglade, pelas 1.40 da madrugada desta quarta-feira, depois de os serviços de emergência terem sido chamados ao local. As pistas do que aconteceu estão espalhados por vários países, desde a Bulgária até à Irlanda do Norte, com passagem pela Bélgica.

O camião, da marca Scania, foi registado em 2017 na cidade búlgara de Varna, no nome de uma empresa detida por uma cidadã irlandesa. Segundo as autoridades búlgaras, o veículo não voltou contudo a entrar no país desde então, sendo por isso pouco provável que as vítimas sejam búlgaras.

O motorista foi identificado localmente como sendo Mo Robinson, de 25 anos, de Portadown, no condado de Armagh, na Irlanda do Norte. Foi detido por suspeita de homicídio, mas a agência nacional de luta contra o crime foi chamada para ajudar na investigação, suspeitando-se da eventual ligação a gangues de tráfico de seres humanos.

Mo Robinson, de 25 anos, foi identificado localmente como sendo o motorista do camião. © DR/Facebook

Segundo a polícia britânica, a cabina do camião, que vinha precisamente da Irlanda do Norte, recolheu o atrelado frigorífico onde foram encontrados os cadáveres no porto de Purfleet às 01.05. Este tinha chegado às 00.30, oriundo do porto belga de Zeebrugge, e o Ministério Público da Bélgica já abriu uma investigação para tentar perceber por onde terá passado antes.

A identidade das vítimas, uma das quais um adolescente, continua a ser uma incógnita. Só às 17.00 o camião foi levado para outro local, a salvo dos olhares dos curiosos e dos media, para preservar a dignidade das vítimas, segundo um comunicado da polícia de Essex.

"A identificação das vítimas continua a ser a nossa prioridade número um", afirmou Pippa Mills, chefe adjunta da polícia de Essex, que pediu a quem tiver informações sobre o camião e o seu trajeto para comunicar com a polícia. A responsável antecipou que a investigação pode ser "longa".

A polícia moveu o camião para outro local, para resgatar as vítimas longe dos olhares do público e dos media. © REUTERS/Hannah McKay

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar "chocado" com o "trágico incidente".

Nove resgatados com vida

No mesmo dia, foram encontrados com vida outros nove migrantes noutro camião, em plena autoestrada M20, em Kent. Esta via liga o túnel do canal da Mancha a Londres, mas pode também ser usada por quem vem de Dover, destino dos ferries oriundos de Calais (França).

O veículo foi mandado parar pela polícia, depois de ter recebido o alerta de que haveria pessoas no atrelado de um camião. Os migrantes foram encontrados com vida.

Na Áustria morreram 71 pessoas

Não é a primeira vez que tragédias como esta acontecem envolvendo camiões que transportam migrantes. Um total de 71 migrantes foram encontrados num camião frigorífico abandonado numa estrada na Áustria em agosto de 2015. Oriundos de Síria, Iraque e Afeganistão, os migrantes, quatro dos quais eram crianças, morreram asfixiados no compartimento estanque que os traficantes recusaram abrir. O veículo pesado tinha iniciado viagem na Hungria onde o caso foi julgado. Os quatro homens suspeitos de terem participado no transporte ilegal de pessoas foram condenados a 25 anos de prisão.

As mortes destes 59 homens, oito mulheres e quatro crianças foram o mais grave incidente deste género na rota dos Balcãs, usada por centenas de milhares de pessoas para fugir à pobreza e à guerra no Médio oriente, na África e na Ásia.

Em Inglaterra, um incidente similar desta gravidade remonta ao ano 2000. Em junho desse ano, os corpos de 58 imigrantes chineses foram encontrados num camião em Dover. Um motorista holandês foi preso no ano seguinte por homicídio.