Benfica escorrega em casa e estende a passadeira ao FC Porto

O FC Porto sai da 28.ª jornada com o conforto de três pontos de avanço e vantagem no confronto direto sobre o rival Benfica, ganhando margem de erro para os seis jogos que restam disputar até final do campeonato.

A jogar em casa, os encarnados foram surpreendidos pelo Santa Clara. Num início de noite de muitos golos, as águias anularam por duas vezes a desvantagem e até chegaram a estar a vencer por 3-2, mas sofreram a quarta derrota na I Liga.

No final do jogo, Bruno Lage não escondeu a sua frustração e preferiu descarregar nos jornalistas, quando foi questionado sobre a sua posição no comando técnico após mais uma fracasso.

"Vocês estão muito preocupados com o meu lugar, desde o jogo contra o FC Porto. Após os dois primeiros jogos, houve sempre uma preocupação com o meu lugar. Até me perguntaram qual era o meu ordenado. Às vezes não sei quem andam a tentar promover para entrar no meu lugar. Às vezes questiono quem vos paga jantares ou viagens. O lugar não é meu, é do Benfica", disparou o técnico benfiquista.

Já sabendo da derrota do concorrente direto, o FC Porto cimentou a liderança com uma goleada sobre o Boavista (4-0) em plena noite de São João, com golos de Alex Telles e Sérgio Oliveira, de grande penalidade, e um bis de Marega.

"Hoje, e desde que estou aqui, há três anos, o espírito de grupo é fantástico, mas hoje ficou demonstrado verdadeiramente que temos um grupo que quem fica no banco está a torcer pelos colegas. E quem ficou na bancada, hoje fizeram surpresa e apareceram no hotel e isso é bem demonstrativo da solidariedade e do espírito de grupo que há aqui", disse Sérgio Conceição no final da partida.