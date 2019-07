Seis desafios para o próximo primeiro-ministro do Reino Unido

Cumprir o Brexit, unir o país, derrotar Jeremy Corbyn e dinamizar o Reino Unido. Estes são os quatro desafios que Boris Johnson assumiu nesta terça-feira, depois de ter sido declarado vencedor na corrida à liderança do Partido Conservador. Nesta quarta-feira, se tudo correr como o previsto, substituirá Theresa May no número 10 de Downing Street.

"A campanha terminou e o trabalho começa", disse num curto discurso de vitória. A composição do seu governo deverá ser conhecida na quinta ou na sexta-feira. Mas, já nesta terça, os primeiros nomes da sua equipa mais alargada começaram a ser divulgados pela imprensa britânica, ao mesmo tempo que membros do Executivo de May iam anunciando a sua demissão.