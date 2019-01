Ao decretar a flexibilização da aquisição e posse de armas, o presidente Jair Bolsonaro fez voltar à ordem do dia o "estatuto do desarmamento", lei sancionada por um dos seus antecessores, Lula da Silva, em 2003, com base numa proposta do então senador Gerson Camata, de 1999.

A proposta de Camata parecia a antecâmara da entrada do Brasil no século XXI lado a lado com o primeiro mundo porque constituía o primeiro obstáculo à aquisição de armas desde a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil.