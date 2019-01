Carrinha-bomba explodiu, no sábado à noite em Londonderry, na Irlanda do Norte. Quatro suspeitos foram presos. Incidente surgiu numa altura de grande discussão sobre o backstop e a fronteira entre as duas Irlandas no pós-Brexit, mas governo de Theresa May afirma que nada tem que ver com a incerteza sobre a saída do Reino Unido da UE.