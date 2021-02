A resposta dos aliados começara um mês antes, com uma campanha aérea a visar alvos militares e infraestruturas iraquianas, mas a invasão terrestre, a partir de 24 de fevereiro de 1991, foi decisiva e em questão de horas ditou o fim do conflito e restaurou as fronteiras entre o Iraque e o Koweit.

Bagdad pagou com dezenas de milhares de mortos e as sanções impostas pelas Nações Unidas mantiveram-se depois da Guerra do Golfo, sendo aliviadas em parte a partir de 1995 com o programa petróleo por alimentos. Em 1990, o Iraque encontrava-se em grave crise económica, saído de uma guerra de oito anos com o vizinho Irão. Em 2021, depois da Operação Tempestade no Deserto e da invasão anglo-americana de 2003 que dita o fim de Saddam Hussein, bem como das instituições que estavam associadas ao regime, e do regresso em força dos EUA para expulsar o Estado Islâmico, o Iraque continua mergulhado em grave crise.