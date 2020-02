O fundador da WikiLeaks, detido na prisão de alta segurança londrina de Belmarsh, enfrenta a partir desta segunda-feira um processo de extradição para os EUA. Acusado de 18 crimes do outro lado do Atlântico, relacionados com a divulgação de documentos secretos, arrisca uma pena até 175 anos de prisão caso seja julgado pelos norte-americanos. O australiano, de 48 anos, alega que em causa está a liberdade de expressão e de imprensa.

A primeira fase do processo de extradição, no tribunal de Woolwich, durará uma semana, devendo a segunda fase começar apenas a 18 de maio, quando se espera que o procedimento dure mais três semanas. E qualquer decisão poderá ser alvo de recurso.