Donald Trump

A caminho do segundo ano de presidência, o chefe do Estado norte-americano deverá voltar a escolher a estância balnear de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida. A autoridade aérea federal, FAA, reservou o espaço aéreo na área entre dia 21 de dezembro e 6 de janeiro, pelo que a família Trump poderá ficar de férias durante 16 dias, mais quatro do que no ano passado.

Não demorou muito tempo para os seus opositores lembrarem as críticas que em 2013 o então empresário formulou ao presidente Barack Obama por passar 17 dias no Havai, tendo até aproveitado a ocasião para insinuar a teoria da conspiração de que o presidente é queniano ao escrever "Havai 'nativa'".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A estada de Trump na chamada Casa Branca do sul (apesar de não ser residência oficial) vai ser a mais longa desde a tomada de posse em janeiro de 2017.

É natural que aproveite para jogar golfe, um dos seus passatempos favoritos.

Deverá marcar presença na missa de Natal, bem como na festa de ano novo. Segundo o jornal local Palm Beach Post , os membros do clube Mar-a-Lago, têm de pagar 650 dólares para poderem participar na festa. Os convidados têm de desembolsar mil dólares.

Se Donald Trump só regressar no dia 6 não estará em Washington no dia em que o Congresso reabre com maioria democrata na Câmara dos Representantes.

Emmanuel Macron

O presidente francês tem passado umas semanas de pesadelo, entre protestos dos coletes amarelos, um atentado terrorista no mercado de Natal de Estrasburgo e uma popularidade a cair a pique, mesmo depois de uma remodelação governamental. Decerto que não faltará vontade para passar umas horas longe dos problemas do país, mas ainda não há programa oficial.

No ano passado, o Natal e o 40.º aniversário de Macron (dia 21 de dezembro) foram o mote para uma grande festa em família, celebrada no castelo de Chambord. Uma forma de reunir toda a família porque "os Macron só festejam o Natal no dia 25 em anos alternados", como acontece a muitas famílias. Segundo a Elle , se a alternância se mantiver, neste ano os Macron não recebem os três filhos de Brigitte e respetivas famílias.

No ano passado, Macron passou o dia 25 na estância de esqui de La Mongie, nos Pirenéus, onde foi visitar a avó.

Pedro Sánchez

O primeiro-ministro espanhol também vai andar pelos Pirenéus, mas do lado espanhol. Pedro Sánchez e a mulher, Begoña Gómez, são adeptos do snowboard e, como tal, passa uns dias da quadra natalícia com a família na estação de esqui de Cerler, em Huesca. O governante socialista é presença assídua no local.

Recorde-se que o antecessor, o conservador Mariano Rajoy, derrubado no dia 1 de junho com uma moção de censura, passava o Natal em Pontevedra, cidade galega de onde é originário.

Theresa May

A mulher que tem lutado contra tudo e contra todos, opinião pública incluída, para levar o acordo do Brexit avante, teve direito a uma trégua de uns dias. Filha de um vigário, leva a época a peito.

É natural que vá à missa do galo e também à missa do dia de Natal, em Sonning, Berkshire (a 60 quilómetros de Londres), onde vive. No dia 25, fará o que faz há mais de duas décadas: "Uma bebida rápida com os amigos da nossa aldeia e depois as igrejas do meu círculo eleitoral de Maidenhead juntam-se para organizar um almoço e convívio para pessoas idosas que, de outro modo, ficariam sozinhas. Tomo uma bebida e converso com eles, depois vou para casa e sirvo a minha própria refeição."

A refeição da ceia de Natal que Theresa May cozinha tem como ingrediente principal ganso.

Justin Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá comemora em duplicado o dia 25 de dezembro, uma vez que ele e o irmão Alexandre nasceram nesse dia. A festa em família está garantida. Resta saber se estará isenta de polémica. No ano passado, a oposição criticou uma fotografia em que os irmãos apareciam com uma camisola com uma imagem de A última ceia adulterada com emojis e uma colorida inscrição a desejar feliz aniversário.

Jacinda Ardern

A primeira-ministra da Nova Zelândia vai com o companheiro e a filha, a bebé Neve, para Morrinsville, a sua terra natal, e depois para Gisborne, na ponta leste da ilha do norte. Já em 2017 passou o Natal em Gisborne. Na altura, afirmou que planeava fazer "muito pouco", além de refletir. "Penso muito neste período, planifico muito, mas em termos de objetivos sou totalmente pragmática", afirmou.

Jacinda Ardern, que é fã de roupas com motivos natalícios, disse em entrevista que comprou roupas para a filha, e que depois concluiu que a bebé não deve ser a "única vestida de rena". Pelo que é de esperar que os papás também se vistam a condizer.