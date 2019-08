Lisboa-Vendas Novas em balão. Primeira viagem aérea no país foi há 225 anos

Foi coisa nunca vista. Fardado a rigor, de oficial do exército britânico, alto e garboso nos seus 40 anos, o italiano Vincenzo Lunardi subiu para o cesto - batel, chamou-lhe o povo de Lisboa - da sua máquina aerostática, largou amarras e, perante as caras embasbacadas dos muitos assistentes que se tinham reunido no Terreiro do Paço, para testemunhar a prometida ascensão, elevou-se lentamente no ar.

Levado pelo vento que soprava de norte, o intrépido italiano voador flutuou na direção do rio e sobrevoou as águas com vagar, oferecendo um espetáculo sem precedentes aos lisboetas. Vincenzo Lunardi, como aqui foi chamado, protagonizou nesse dia 24 de agosto de 1794 a primeira viagem aérea tripulada em Portugal - cumprem-se hoje exatamente 225 anos. E porque o acaso e os ventos o levaram a aterrar horas mais tarde num campo a 11 quilómetros de Vendas Novas, a cidade alentejana está em festa, para comemorar a primeira viagem aérea no país.