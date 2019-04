"Estamos todos unidos, e desta vez vamo-nos concentrar numa única manifestação." Bruno Campos, 32 anos, coordenador comercial no Barreiro, e mentor do grupo Movimento Coletes Amarelos de Portugal, dá início à conversa que um grupo de oito elementos realizou com o DN, via Messenger. São de várias zonas do país e mantiveram sempre contacto desde o falhanço da manifestação de 21 de dezembro de 2018. Também ali estão Diogo Pereira, do Bombarral (pioneiro do movimento em Portugal), Micael Santana Viegas, do Algarve, Luísa Patrão, agente de execução judicial, Luís Pereira, Tiago Soares, de Lisboa, Ana Vieira e Miguel Freitas, todos de Lisboa. Têm flyers preparados para distribuir, apelando à concentração "do povo".

Os panfletos dizem coisas como "de luto por Portugal - eu luto contra a corrupção neste país". E esse parece ser o mote para este novo protesto, embora, aos poucos, o grupo vá avançando com outras "reivindicações específicas". Desde logo não é impune a escolha da data: "o 25 de abril é justamente quando a geringonça vai celebrar os seus não êxitos e é num tom de luto que o Movimento Coletes Amarelos Portugal vai sair à rua, e não em celebração. Porque não temos absolutamente nada a celebrar", diz ao DN Bruno Campos, logo secundado por Luísa Patrão, para quem, amanhã, "não temos mesmo nada para festejar".