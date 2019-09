Outono começa hoje com temperaturas entre 20 e 27 graus e chuva no Minho

Adeus verão e olá outono. A nova estação começa nesta segunda-feira - mais precisamente às 08.50 com o início do equinócio de outono que se estende até 22 de dezembro -, com alguma precipitação e frio, que se mantêm ao longo desta semana. E com o outubro já ao virar da esquina, fique a saber que as previsões apontam para um mês com uma ligeira diminuição da chuva e tempo mais quente do que é normal.

Esta primeira semana de outono, sobretudo nos primeiros dias, "vai ser um pouco alternada entre o céu pouco nublado ou mesmo limpo em alguns locais e algumas nuvens que vão aparecer e trazer precipitação", explicou ao DN, no domingo, a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).