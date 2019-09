João Pedro Sousa é o treinador-sensação da I Liga. Ao fim de cinco jornadas, o Famalicão foi líder isolado do campeonato e nesta segunda-feira pode voltar à liderança da I Liga caso vença o Sporting, em Alvalade (se tal acontecer será primeiro classificado com mais um ponto do que FC Porto e Benfica e deixa os leões a oito pontos de distância). Um grande feito tendo em conta que na época passada o clube jogava na II Liga

A julgar pelo que diz quem lidou de perto com o treinador do mês de agosto da I Liga, não é de se impor através dos gritos. "Calmo", "tranquilo" e "reservado" são as palavras mais utilizadas para o descrever. Antes de aparecer como treinador principal dos famalicenses no patamar maior do futebol português, aos 48 anos, teve uma carreira modesta como futebolista e um percurso como treinador adjunto, tendo trabalhado como adjunto de Marco Silva nas sete últimas temporadas.