No tempo em que o Brasil era um país "essencialmente agrícola", como nos ensinavam na escola, crianças e vacas eram unha e carne. A maioria das cidades ficava na zona rural, e o primeiro som que um bebé ouvia ao nascer podia ser um lento e plangente mugido vindo do pasto. Uma ou outra vaca mais querida era íntima da família e tinha livre acesso à casa da fazenda. O bebé era alimentado diretamente das suas tetas, sendo que a vaca usava o rabo para espantar as moscas que sobrevoavam o berço. Havia uma integração quase de irmãos entre o filho do fazendeiro e o filhote da vaca, o bezerro. Os dois cresciam juntos, brincavam juntos, sonhavam juntos. Depois, cada qual cumpria seu destino histórico: o filho do fazendeiro ia para a escola na cidade grande e o filhote da vaca, para o açougue. A própria vaca há muito já fora também para o açougue ou para o brejo. E, com isso, íamos vivendo, até que uma nova vaca viesse preencher a lacuna deixada pela vaca anterior.

Pois lamento informar que não vivi nada disso. Quando tive o prazer de ver uma vaca ao vivo pela primeira vez, já era um homem de 43 anos, razoavelmente calejado - cruzara vários continentes, dirigira jornais e revistas, testemunhara uma ou duas revoluções armadas, inclusive a dos Cravos, e a deslumbrante Kim Novak, estrela de Hollywood, um dia passara por mim e me chamara pelo nome - não queira saber porquê. Enfim, já tinha diversas experiências profissionais, amorosas e de vida - menos a de ter visto uma vaca. E não se compreende que um cidadão leve a vida sem nunca ter visto uma vaca, já que esta façanha está ao alcance de qualquer garoto nascido numa pequena cidade do interior do Brasil.