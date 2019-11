"Maioria de crianças em perigo nos tribunais ainda é por negligência dos pais"

"Não acredito em quem diga que está tudo mal nem acredito em quem diga que está tudo bem no sistema de proteção português, porque tal não corresponde à minha observação. Acredito, sim, que são necessárias melhorias incrementais no sistema." A afirmação é de José Barros, juiz no Tribunal de Bragança.

Ao pedido de entrevista do DN começou por esclarecer não ser dos magistrados com mais experiência na área do direito de família e menores, mas já é conhecido como um dos que procuram soluções alternativas, mais consensuais, evitando julgamentos, e que defende a ideia de que uma criança precisa de figuras de referência e que estas não têm de substituir a família.