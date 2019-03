As mulheres estão a meter a mão nas obras

"A mulher não é só casa

mulher-loiça

mulher-cama

ela é também mulher-asa

mulher-força

mulher-chama."

Lembro-me do dia em que a professora de Português me apresentou o poema de Ary dos Santos, Mulheres. Lembro-me de me dizerem que o deveria recordar, sempre que me sentisse sem coragem para avançar. Lembro-me de me aconselharem: "Se já o tens contigo, agora também o deves partilhar." Lembro-me de situações em que o fiz e de momentos em que as palavras me regressaram à memória. E tal voltou a acontecer. Há poucos dias quando falava com mulheres que escolheram uma profissão e uma carreira num mundo que ainda é dos homens.