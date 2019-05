A seleção portuguesa parte como uma das favoritas à vitória no Campeonato do Mundo de sub-20, que arranca nesta quinta-feira, na Polónia. Logo à partida pela grande qualidade que existe no lote de convocados do selecionador nacional, Hélio Sousa, apesar de a grande estrela, João Félix, ter ficado de fora. E também porque grande parte destes jogadores sagraram-se campeões europeus de sub-17, em 2016, e de sub-19, no ano passado. Dos eleitos destacam-se os nomes de Rafael Leão, Diogo Dalot, Gedson Fernandes, Florentino Luís e Diogo Leite. Esta será a 12.ª participação portuguesa no Mundial da categoria (em 22 edições) e Hélio Sousa já assumiu que a equipa parte à conquista da terceira vitória, depois dos títulos de Riade 1989 e Lisboa 1991.

Para tentar alcançar esse feito, o técnico nacional conta com um apreciável lote de futebolistas com experiência ao serviço dos seus clubes. Analisando os 21 convocados, cinco têm uma boa taxa de utilização nas equipas principais: Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Gedson Fernandes e Florentino (ambos no Benfica) e Rafael Leão (Lille). Inclusivamente, Gedson e Florentino foram campeões nacionais, tal como Jota, embora este tenha sido pouco utilizado na equipa principal do Benfica.