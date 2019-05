Farage fica fechado no autocarro cercado por manifestantes com batidos

Mais uma demissão no governo de May. Agora foi a líder da Câmara dos Comuns

Os britânicos, que há três anos votaram para sair da União Europeia, são junto com os holandeses os primeiros a ir às urnas nas eleições europeias, nesta quinta-feira. Os resultados só serão conhecidos no domingo, junto com os dos outros 26 países, num escrutínio que pode ser analisado como um segundo referendo ao Brexit - à falta de consenso para repetir a consulta de 2016.

O Partido do Brexit, recentemente criado por Nigel Farage, é o favorito à vitória, mas os partidos que são contra a saída do Reino Unido da União Europeia esperam conseguir ter mais votos do que aqueles que são a favor, para dessa forma poderem também reclamar vitória - e pressionar para uma nova consulta popular.