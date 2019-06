Para lá das portas fechadas do Palácio da Ajuda há um mundo por descobrir

Maria José Tavares começa a caminhar pelo soalho de madeira das reservas de mobiliário do Palácio Nacional da Ajuda. Ainda mal a porta se abriu e já estamos numa viagem no tempo. Não tarda, somos quase familiares de D. Maria Pia ou de D. Carlos, como as conservadoras de cerâmica, mobiliário, vidros e têxteis que se dedicam a investigar os milhares de peças daquele riquíssimo acervo. "Aqui estão as arcas de transporte de roupa, de loiça, que eram usadas pela rainha, pela Casa Real, quando andava de palácio em palácio. Por exemplo, quando eles iam daqui para Queluz no verão, iam não sei quantos carros de bois com estas coisas todas, que o palácio ficava completamente vazio. Levavam as mobílias, os lençóis, as roupas de cama, muitas vezes quadros também." Ao longo do corredor estão as arcas que asseguraram o vaivém - quando se diz que alguém leva a casa às costas, podemos passar a lembrar-nos também das férias da realeza.

