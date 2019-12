Da economia ao futebol. Madrid e Catalunha, uma rivalidade de séculos

A Catalunha perdeu o lugar de maior potência regional da economia espanhola, vendo-se agora ultrapassada pela Comunidade de Madrid. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados na última sexta-feira pela imprensa espanhola, o produto interno bruto da capital ascende agora aos 230,794 mil milhões de euros, contra os 228,682 mil milhões da comunidade liderada por Barcelona. Desde 2012 que a Catalunha figurava, anualmente e sem exceção, como a comunidade com a economia mais rica de Espanha. E é apenas a terceira vez, desde o ano 2000, que Madrid ascende à primeira posição.

Se os dois mil milhões de diferença no PIB já são significativos, a troca de lugares tem uma relevante expressão política e simbólica, na medida em que a queda da economia da Catalunha acontece na sequência do processo de independência lançado pelo governo catalão com o referendo a 1 de outubro de 2017, que viria a culminar na declaração de independência unilateral da Catalunha (embora com efeito suspenso).