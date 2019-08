Boris Johnson tem algo que Theresa May não tinha: conviveu durante longos anos, de muito perto, com a forma de negociar na União Europeia. Nos bastidores, quase sempre. À última hora, demasiadas vezes. Por isso, não será de estranhar a afirmação que o novo primeiro-ministro britânico fez nesta quarta-feira, em Berlim, na Alemanha, durante a conferência de imprensa conjunta que deu com a chanceler alemã Angela Merkel.

"Testemunhei, ao longo da minha vida, muitas negociações europeias e, acreditem em mim, ao princípio parece sempre tudo uma força irresistível e um obstáculo inamovível. O que a experiência me diz é que as pessoas acabam sempre por encontrar um caminho e penso que se abordarmos isto com paciência suficiente e otimismo, como digo, podemos fazer isto. É normalmente na reta final, quando os cavalos mudam de posição, que o acordo vencedor aparece", disse Boris Johnson, que tem reiterado, insistentemente, a necessidade de retirar o ponto do backstop do acordo de retirada do Reino Unido da UE, sublinhando que o país sairá a 31 de outubro, como previsto, com ou sem acordo.