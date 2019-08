Há anos que o líder da extrema-direita italiana escolheu como alvos a imigração e Bruxelas. A estratégia tem colhido frutos: a Liga lidera as sondagens e Salvini decidiu livrar-se dos parceiros de coligação. Mas há quem lhe faça frente.

O presidente italiano recebeu na quarta e quinta-feira os líderes partidários, bem como os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado com o objetivo de se alcançar um acordo que permita a formação de um novo governo, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte, na terça-feira, em resposta a uma moção de censura (entretanto retirada) por parte da Liga de Matteo Salvini, um dos partidos que a par do Movimento 5 Estrelas (M5E) formava o governo populista, agora em gestão.