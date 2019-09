Seferovic deu a volta que era preciso para a liderança provisória

O Benfica isolou-se provisoriamente na liderança da I Liga e colocou pressão sobre Famalicão e FC Porto, após vencer o Moreirense (2-1) num encontro em que deu a volta ao marcador. A euforia de Bruno Lage no final do jogo com o Moreirense mostra bem a felicidade do técnico benfiquista com um triunfo arrancado a ferros num campo onde esteve a perder até aos 85 minutos. "Valeu três pontos. Já pedi desculpa à equipa de arbitragem e quero voltar a pedir pela minha entrada em campo [antes de o jogo acabar]. Pela forma como o árbitro apitou a falta, e com a minha vontade de entrar em campo para agradecer aos adeptos que não nos abandonaram", explicou Lage no final.

O Benfica vinha de uma derrota europeia e procurava regressar aos triunfos. Talvez por isso o técnico Benfiquista tenha voltado à fórmula antiga e feito regressar ao onze Rafa e Seferovic, que assim voltou a fazer dupla com RDT no ataque e viria a ser decisivo. Foi do suíço o golo do triunfo em Moreira de Cónegos neste sábado.

Moreirense melhor no início

No Moreirense, Djavan, que recuperou a titularidade do lado esquerdo da defesa, lesionou-se num lance dividido com Pizzi e obrigou Vítor Campelos a mexer na equipa aos sete minutos de jogo. Uma contrariedade que não desconcentrou a equipa. Minutos depois o Moreirense dispôs de uma grande oportunidade para abrir o marcador, mas o remate de Nenê não levou a melhor direção.

Pouco depois uma boa jogada do Benfica quase resultava em golo de Pizzi. Seferovic veio a atrás e serviu o capitão, que já dentro da área pegou bem na bola e rematou com tudo, mas a bola saiu à malha lateral. Apenas um exemplo do jogo fluido dos encarnados, que privilegiavam o jogo pelas alas onde Rafa, de regresso à equipa após ausência frente ao Leipiz, e Pizzi criaram muitas dificuldades aos laterais do Moreirense.

Com o tempo, o Benfica pegou no jogo (aos 30 minutos já tinha 65% de posse de bola) muito graças às recuperações (cinco) de Fejsa e passes certos (17 em 35) de Taarabt, que formaram uma espécie de bloqueio no meio-campo a impedir as saídas rápidas para o ataque do Moreirense. Com mais bola, as oportunidades foram surgindo e Grimaldo podia ter feito o 1-0 aos 24 minutos, se Lago não tem dado o corpo à bola para a desviar da baliza de Mateus Pasinato.

Embora mais encolhida no jogo, a equipa de Vítor Campelos não abdicava de tentar o ataque quando tinha oportunidade e Bilel Aouacheria, aos 26 minutos, quase fazia o golo num remate que passou a rasar a barra da baliza de Odysseas Vlachodimos. A primeira parte acabou com o Moreirense de novo melhor no jogo com Nenê e Bilel muito ativos na área do Benfica. E já depois de a cabeça de Seferovic falhar o alvo por pouco, Luther Singh obrigou Vlachodimos a levar o 0-0 para o intervalo.

Golo a abrir a segunda parte

Tal como na primeira parte, o Benfica demorou a entrar no jogo e viu os comandados de Vítor Campelos - a defender muito bem, a sair com critério - a concretizar as ameaças do primeiro tempo. Luther Singh, que tinha obrigado Vlachodimos a defender no final da primeira parte, bateu o grego na primeira oportunidade que teve no segundo tempo. A ganhar por 1-0, os avisos do Moreirense foram-se sucedendo. Primeiro Nenê teve o 2-0 na cabeça, mas a bola não levou a melhor direção, depois com o guarda-redes do Benfica a ter de sair da baliza e ir ao encontro de Luther Singh para impedir o remate do homem do Moreirense após um passe longo em profundidade.

A perder, Bruno Lage trocou o poder defensivo de Fejsa pelo poder ofensivo de Gedson - regressou após cinco meses de ausência por lesão - na tentativa de fazer subir o bloco do Benfica e ganhar terreno em direção à baliza do adversário, que cada vez mais se organizava e fechava. Logo depois de entrar, Gedson apareceu na área, mas perante tal facilidade deslumbrou-se e perdeu capacidade de remate, permitindo a rápida reação de Steven Vitória.

Com 15 minutos para jogar, Lage voltou a mexer na equipa para tirar Pizzi e meter Caio Lucas, mas o brasileiro também não conseguiu dar largura à frente de ataque benfiquista. Como Seferovic e RDT continuam à espera de melhores dias, foi Rafa a assumir a despesa. O extremo foi o grande agitador do jogo encarnado e justamente premiado com um golo aos 85 minutos que ajudou na reviravolta do Benfica. O empate fez o Moreirense tremer e o Benfica aproveitou para dar a volta ao marcador, já depois dos 90 minutos, com uma excelente finalização de Seferovic, a passe do recém-entrado Jota (para o lugar de André Almeida).

Com este triunfo, o Benfica soma 15 pontos, mais dois do que o Famalicão, que na segunda-feira visita o Sporting, e mais três do que o FC Porto, que no domingo recebe o Santa Clara.

FIGURA

Rafa. Foi o principal agitador do jogo do Benfica. No final da primeira parte sofreu uma falta dura e temeu-se que não voltasse para o segundo tempo, mas voltou e foi ele a dar início à reviravolta. O internacional português marcou o golo do empate e desbloqueou um jogo extremamente difícil para o Benfica.

Veja aqui os golos

FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - Benfica, 1-2.

Marcadores: 1-0, Luther Singh, 48 minutos;1-1, Rafa, 85'; 1-2, Seferovic, 90'+1'.

Equipas:

Moreirense: Pasinato, João Aurélio, Iago, Steven Vitória, Djavan (D'Alberto, 07), Fábio Pacheco, Alex Soares, Filipe Soares, Bilel, Nenê (Fábio Abreu, 84) e Luther Singh (Luís Machado, 76).

Treinador: Vítor Campelos.

Benfica: Vlachodimos, André Almeida (Jota, 88), Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi (Caio Lucas, 75), Fejsa (Gedson, 66), Taarabt, Rafa, Raul de Tomás e Seferovic.

Treinador: Bruno Lage.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Pacheco (19'), André Almeida (31'), Bilel (38'), Nenê (67') e Taarabt (79').