Speaker do Parlamento rejeita voto sobre acordo do Brexit de Boris

Theresa May dançou ao som de ABBA no congresso dos conservadores, Boris Johnson usou (de forma muito breve) uma mesa do Palácio do Eliseu para descansar os pés. Mas nem uma nem o outro tiveram motivos para danças nem folguedos. O processo do Brexit derrubou os primeiros-ministros David Cameron, Theresa May e Boris Johnson não está a ter vida fácil.

Impedido esta segunda-feira de votar o acordo no Parlamento -- por o speaker dos Comuns, John Bercow, ter considerado que o documento em causa era, substancialmente, a mesma moção apresentada no sábado -- o Governo britânico vai apresentar esta terça-feira diretamente um projeto de lei sobre o Brexit, que deverá ser debatida em segunda leitura e passar à fase das comissões no mesmo dia. Pelo meio poderão surgir várias emendas, pelo que é duvidoso (ainda que não impossível) que o executivo de Boris Johynson consiga aprovar a legislação do Brexit no espaço de três dias durante esta semana.